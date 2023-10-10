美國總統拜登位於德拉瓦州的寓所和其擔任副總統期間的私人辦公室先後被人發現不當保留政府機密文件，白宮今天表示拜登已接受問話，作為執法當局調查的一環。

綜合法新社和路透社報導，拜登的「文件門」風波愈演愈烈，促使美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）1月任命一名獨立特別檢察官負責調查此案。

白宮在聲明中表示：「總統已接受問話，作為配合特檢赫爾（Robert Hur）領導調查的一部分。」

聲明說，現年80歲的民主黨籍總統拜登昨天和今天在白宮「主動配合檢方就訊」。

聲明還說：「正如我們一開始所說，總統和白宮正在配合相關調查。」

白宮表示：「在適當情況下，我們已公開提供更多相關資料，我們將儘可能保持透明，以保護和維護調查完整性。」

拜登接受特檢訊問，意味這場調查可能已進入最後階段。

白宮拒絕進一步置評，並將進一步問題交給司法部回應，但司法部並未立即回應置評要求。

與此同時，拜登兒子韓特（Hunter Biden）正面臨特別檢察官對其逃稅和違法擁槍的調查。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121010