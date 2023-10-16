受以巴衝突影響，美國伊利諾伊州普蘭菲爾德市(Plainfield)發生一起房東殺害穆斯林房客的嚴重事件，6歲的孩子被殺，母親也重傷治療中。晚間，美國總統拜登對此事對此發表聲明：這種可怕的仇恨行為，在美國沒有立足之地 。

伊利諾州威爾郡（Will County）警長辦公室聲明指出， 6歲孩童 他的母親信仰伊斯蘭教，也就是穆斯林。房東顯然因為以色列與哈馬斯戰爭，而出現遷怒心態。男孩瓦迪亞身上被刺了 26 刀，他被送往當地醫院，後來因傷勢過重而死亡。他的母親身上也有十幾處刀傷，截至週日晚間仍處於危急狀態。

美國-伊斯蘭關係委員會芝加哥辦事處發表記者會，確認這名男孩的名字是瓦迪亞•阿爾-法尤姆(Wadea Al-Fayoume)。房東是71 歲的約瑟夫•祖巴 (Joseph Czuba)，他在看到以色列和哈馬斯之間戰爭後，曾憤怒的說要殺害穆斯林。

拜登特別為此事發表總統聲明：「吉兒(Jill Tracy Biden，第一夫人)與得知，昨天在伊利諾州，發生一起六歲兒童在家裡被殘忍謀殺，以及孩子母親重傷的消息，感到震驚和噁心。」

「這一戶巴勒斯坦穆斯林家庭，來到美國尋求我們所有人都尋求的東西：一個可以和平生活、學習和祈禱的避難所。這種可怕的仇恨行為在美國沒有立足之地，因為這嚴重違背了我們的基本價值觀：信仰自由、認同自由，免於恐懼的自由。」

「身為美國人，我們必須團結起來，共同拒對伊斯蘭恐懼症，以及一切形式的偏執和仇恨。我曾多次說過，面對仇恨，我不會保持沉默。我們必須毫不含糊的說，美國沒有仇恨任何人。我們與白宮的所有人，一起向這個家庭（包括母親的康復）以及更廣泛的巴勒斯坦、阿拉伯和美國穆斯林社區表示哀悼和祈禱。」