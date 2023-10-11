美國總統拜登今天譴責伊斯蘭主義組織哈瑪斯突襲其盟邦以色列是「純粹邪惡的行為」，並重申華盛頓支持以色列，準備在中東地區部署更多軍事資產。

美國國務卿布林肯明天也將啟程訪問以色列及和以色列簽有和平條約的約旦，表達與以色列休戚與共和支持。

拜登（Joe Biden）也證實14名美國人遇害，另有一些美國人遭哈瑪斯（Hamas）劫持。

拜登在白宮告訴記者：「生命中有一些時刻，我沒有誇張，純粹的邪惡被釋放至這個世界。以色列人民週末就經歷了這麼一刻。」

拜登舉出一些「令人反感」的例子，包括「父母遭到屠殺」、「嬰兒慘遭殺害」、「整個家庭遭滅口」以及「婦女遭強暴、攻擊和當作戰利品展示」。

拜登也警告以色列的對手「不要」介入，顯然是指支持哈瑪斯的伊朗。

拜登在發表談話前，先與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，討論「我們對以色列的支持」。這是兩人4天來第3次通話。

同時，以色列在加薩走廊附近集結軍隊，準備對加薩地區發動大規模地面攻擊。（譯者：陳政一）1121011