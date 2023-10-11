對於以巴戰爭衝突爆發，是否影響今年經濟成長率或是通膨率，主計長朱澤民11日表示，以巴戰爭跟俄烏戰爭情況不太一樣，11月的預測有望將以巴戰爭影響列入，比較可能影響的是油價。

朱澤民11日出席立法院財政委員會進行業務報告並備質詢。對於立委郭國文關心以巴衝突加上俄烏戰爭的影響下，原油未來恐怕突破每桶100元美金，主計總處預測CPI或是GDP會不會重新修正？

朱澤民說，下個月會重新修正，也會把以巴戰爭列入，但他強調以巴戰爭跟俄烏戰爭不太一樣，因為俄烏戰爭牽連俄羅斯，它是石油輸出國，然後烏克蘭又影響大宗物資，而以巴戰爭沒有石油生產也沒有大宗物資，兩個情況不一樣，重新修正會視捲入國家多少、還有時間多少，比較影響可能是油價。

朱澤民在回應立委林德福時也說，在國際上主要是大宗物資跟油價問題，但目前大宗物資跟去年比有下降，整個往下跌，油價雖然有以巴衝突，但預估未來原油每桶90塊美元上下，不會超過100美元。