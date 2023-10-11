隨著以色列與哈瑪斯戰爭加劇，抑制美債殖利率攀升，美股四大指數10日全數收紅，聯準會（Fed）官員也釋出鴿派訊息，年底暫停升息的機率上升；台指期早盤11日受到激勵，一度站上所有短期均線，盤中當前上漲160點或0.97％，暫報16,688點。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）表示，近期美債殖利率飆升，聯準會再度升息必要性降低，另一名亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也呼應相同觀點，Fed利率政策已經有限制性，通膨放緩的背景下不會出現經濟衰退，談話使十年期美債、美元出現回落，美股四大指數延續漲勢。

二年期美債殖利率下跌7個基點至4.99％，10年期美債殖利率則下跌12個基點至4.66％。外資分析師則認為，以巴衝突確實會給市場帶來一些不安，但隨著時間的推移，通常地緣政治事件的長期影響，往往會在一定程度上獲得控制。

統一期貨表示，上周五台指期開高後震盪，順利突破後月線向下測試踩穩收高，顯示月線賣壓成功化解，本周有望延續反彈行情，需留意上周四外資選擇權布局大量偏多部位，11日有拉高結算的可能。

台灣期交所的商品交易情況，半導體30期貨上漲45點，指數來到4,322點；國外指數部分，東證期貨上漲36點，來到2,315點；美國道瓊期貨上漲604點，指數來到33,893點；美國那斯達克100期貨上漲424點，成交價15,282點。