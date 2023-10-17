國土管理署17日宣示「八年20萬戶社會住宅」將在明年底全數達標，包含直接興建12萬戶社宅，以及8萬戶包租代管。目前在直接興建部分已達8.5萬戶，今年底可達9.5萬戶，2024年完成12萬戶社宅目標，遍及全國各縣市。

國土署表示，2020年達成第一階段4萬戶社宅，2021年累計達成54,554戶，截至今年9月底，全國既有、新完工、興建中及已決標待開工的社宅合計127,653戶。

國土署說明，「直接興建戶數」計算標準，是依政院核定「社會住宅興辦計畫」以工程完成發包決標計算。目前仍在規劃中的社宅有38,278戶，將於決標後展開興建工程，預計明年底可達成，實現全國22縣市都有社宅。

國內住宅政策於2017年正式確定，以興辦社宅為重大發展政策，並擬具執行目標，隔年成立國家住都中心，突破地方政府人力與資金缺乏困境，開始大量興辦。

國土署官員坦言，社會住宅的推動，從找地、規劃、興建，是一項長期工作，在工程發包前，也須盤點社宅個案土地、規劃設計、預估興辦經費等前置作業，最後才會到民眾實際入住。