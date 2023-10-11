依據內政部法拍成屋均價與實價登錄均價相比，台中市及高雄市的價差最大，台中市法拍均價每坪15.2萬元、實價28.5萬元，法拍價格為實價的53.2%，高雄市法拍12.1萬元、實價22.3萬元，法拍為實價的54.1%，桃園市及台南市的法拍價格則相當於市價的6~7折，桃園市法拍均價每坪18.1萬元、台南市法拍13.4萬元，雙北的價差最少，台北市法拍平均63.6萬元，是實價的92.3%，新北市法拍33.5萬元，約實價的85.5%。

郎美囡分析，這幾年政府打炒房、央行連五季升息、全球經濟下修，卻沒有引發斷頭潮，法拍供給量沒有攀升，由於法拍量體不大，法拍市場的物件參差不齊，想要在法拍市場找到性價比高的房屋不容易，若出現屋況、地段條件佳的物件，容易吸引有意者爭相競標，最後拍定價格反而貼近市價行情，從統計數據也顯示，想要在雙北標到優質又低價的法拍物件，難度應該很高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在法拍市場雖然有機會買到低價，但透過法拍購屋跟一般購屋流程大不相同，除保證金外，且得標後7天內要付清尾款，願意提供代墊款的銀行少，且利率不低，加上某些銀行針對法拍案貸款較差，建議民眾前進法拍市場前不僅需多方查訪，熟悉流程外，資金也要充分到位，避免資金不足，保證金被沒收。