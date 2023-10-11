廣達9月合併營收約新台幣982.58億元，月減3.1%，年減18.6%；今年前3季累計營收9543.24億元，較去年同期減少16.4%。

廣達9月筆記型電腦出貨470萬台，月增10萬台，略優於預期；第3季筆電出貨1310萬台，季增約4%，年減16%。

廣達告訴中央社記者，因終端市場需求疲弱，第4季筆電出貨恐低於第3季，衰退幅度還不確定。目前維持2023全年筆電出貨將衰退20%的看法，大於產業平均值，主要因為廣達消費型機種占比較高。

伺服器方面，廣達人工智慧（AI）伺服器陸續出貨，不過零組件供給仍吃緊；因AI伺服器單價較高，廣達預期伺服器2023全年營收將成長雙位數百分比。

仁寶9月合併營收達851.31億元，月增4.2%，年減18.6%；今年前3季累計營收7050.44億元，較去年同期減少14.5%。

仁寶9月筆電出貨310萬台，月增20萬台；第3季筆電出貨930萬台，季增6.9%，與去年同期持平，優於原本預期。

仁寶指出，第4季筆電能見度不佳，客戶下單保守，需逐月觀察，目前仍預估2023全年筆電出貨將年減10%至15%，與產業衰退幅度一致。伺服器由於新品持續放量，第4季出貨將高於第3季，推估2023全年伺服器出貨將年增雙位數百分比。

和碩9月合併營收約1328.28億元，月增48.66%，年增3.08%，睽違4個月後重返千億元大關；今年前3季累計營收9146.11億元，年減4.68%。

和碩9月筆電出貨85萬至90萬台，接近8月出貨90萬台的水準；第3季筆電出貨245萬至255萬台，優於第2季出貨200萬至210萬台。

和碩指出，按照往例，第4季會是全年營收高峰，主要來自通訊產品貢獻。

和碩董事長童子賢9月底受訪表示，儘管目前全球消費處於低迷，新產品仍有刺激消費意願的動力，全球智慧型手機每3年至4年仍有舊換新的換機潮，加上新款手機運作會更有效率，對於市場消費意願也有加分作用。