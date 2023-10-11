俗稱國保落日條款的《國民年金法》第7條第3款10月正式退場，但近來不少準退休族卻被勞保局大力宣傳的「雙年金」說帖所迷惑，誤認同時領取勞保、國保等2種老年給付最划算，但勞保達人提醒，「雙年金」的領取總額遠不如勞保1項多，更以實際案例試算，15年下來，王奶奶即使扣除增加的勞保保費支出，勞保仍可多領126.7萬元，足足比「雙年金」的給付總額多逾1倍。

國民年金保險自2008年10月1日開辦迄今，今年10月屆滿15年後啟動退場機制，根據勞保局規定，勞保與國保年資併計滿15年，就可以同時領取勞保與國保的老年給付，勞保局也據此大力宣傳，表示雙年金制使老年生活享雙重保障，還建議按月請領更划算，不到3年就超過一次領的金額。

達人張秘書卻不認同，在《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道中，直接戳破「雙年金」的假象，提醒1+1並不會大於2，要勞工朋友別失去判斷能力，把勞保退掉改領國民年金，這樣絕對不會比較好。

她首先提醒兩件事，除今年10月起領取社會保險老年給付者，包括公保養老給付、軍保退伍給付與勞保老年給付等，不管金額多少，都不能再參加國保；其次是有國保年資者，不論金額多寡均只能用B式（月投保金額×國保年資×1.3%）計算，不能擇優選擇A式（月投保金額×保險年資×0.65%+3772元）。

以國保局提供的案例王女士試算，王女士擁有勞保與國保年資各7年、12年，平均月投保薪資1萬7000元，今年10月達65歲的請領門檻，若反向思考不使用「雙年金」，而是採用勞保年資19年計算，比較兩者給付金額相差多少，就會發現領到「雙年金」，完全不是1件值得慶賀的事情。

※雙年金：勞保年金3922元+國保年金3083元=月領7005元

勞保老年年金：平均月投保薪資1萬7000元×7年×0.775%+3000元=3922元；國保老年年金B式：1萬9761元×12年×1.3%=3083元，因此國保+勞保雙年金合計，每月共可領7005元。

※不轉國保、續保勞保：月領1萬5646元

王女士在7年勞保年資後雖離開工作崗位，但另找兼職或加保職業工會，由於可逐年調高薪資到65歲，以12年時間來看，足以將薪資拉高到4.58萬元的最高投保薪資，合計19年的勞保年資，由於王女士是47年次，原本61歲就可以正常領，但她延到65歲領，可以多16%的給付金額，也就是：平均月投保薪資4.58萬元x19年x1.55%x1.16倍=15646元。

但有人認為，勞保保費比較多，領得多正常，但張秘書以每月勞保費比國保多2千元為假設前提，12年多支出28.8萬元，領到80歲因故身亡為止，「雙年金」共可領取126.09萬元，但只領勞保年金的話，即使扣除12年的保費支出，仍可領到281萬6280元，等於足足多出126萬7380元。

張秘書提醒，千萬不要羨慕別人有雙年金，也不要抱存不切實際的幻想，即使領的雖然不是雙年金，但勞保年金金額絕對比雙年金更多，提醒勞保年資比較值錢，保障也是較高的，對照勞保1年年資可請領710元，國保只有257元，兩者的給付金額其實差很大，提醒廣大勞工們多留意。