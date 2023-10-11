小編今（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。以巴爆發新一輪衝突，聯準會（Fed）官員9日突然相繼釋出鴿派說法，認為美國長債殖利率近期大增，已降低再升息的必要性，期貨市場隨即顯示今年不再升息機率提高。

周二 （10 日） 美股四大指數續收紅，其中道瓊指數上漲134點（或 0.4%），費城半導體指數上漲44點（或 1.29%）。

不過，專家警告，中東爆發衝突後，通膨再陷升溫風險，為Fed決策更添不確定性。

【1】以巴戰事突襲 Fed改唱鴿

以巴爆發衝突，Fed官員釋出下個月將再度「暫停升息」的訊號。而據CME的FedWatch工具，預料11月暫停升息可能性由一天前的72.9％勁揚至88.5％，12月按兵不動的可能性由57.6％驟增至74％，即Fed今年利率會維持在5.25～5.5％的22年高點。

【2】以巴開戰！國安基金緊盯 出脫動向

國安基金11日召開第三季例會，預計在會後公布最新財報，並揭露4月中旬停止護盤後的退場進度和績效。這次例會遇到以巴衝突爆發，國安基金官員指出，討論全球地緣政治帶來的影響，是國安基金例會的例行公事，因此這次也將提到，據目前觀察，以巴衝突發生後，美股表現還算平穩。

【3】IMF：地緣風險恐拖累全球經濟

國際貨幣基金（IMF）10日發布最新《世界經濟展望》報告，重申2023年全球成長率3％，上修美國、日本，但下調中國、歐元區今年的經濟展望。台灣今年成長率被大幅調降至0.8％，但明年GDP看好有3％增幅。

【4】台幣波動加劇 恐見變盤補貶

雙十連假結束，加上爆發以巴衝突，台北股匯市11日開盤波動恐加劇，在資金避險情緒下，匯市恐再現變盤補貶可能。匯銀主管預期，「周三匯市開盤恐不會如上周平靜」，且因周一、周二休市，本周僅剩三個工作天，交易相對集中，整體就看全球匯市走向，震盪預料加大，估計在32.1～32.33元區間波動。

【5】罹癌帶病投保賠不賠？符合1條件可賠了

商保補健保露曙光！據悉，健保署已和金管會達成2大初步共識，第一是爭取保險業者同意調整醫療險保單費率，將門診治療納入理賠範圍；第二將與保險業者協商，進一步開放「弱體保單」，讓早期罹癌者也能「帶病投保」醫療險。