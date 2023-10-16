巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日清晨，對以色列發動50年以來最大規模突襲，至今已經延燒10日。國民黨台北市議員李彥秀喊話，在市場、公園拜票，常有婆婆媽媽憂心的問，「會不會打仗？」人民要的只是兩岸和平、經濟繁榮、社會正義。位居廟堂之上的高官，可曾聽見？

李彥秀說，加薩走廊一地目前已造成至少2215人死亡，其中包括724名兒童。以色列國防軍更在14日聲明，軍方正為海陸空聯合「重大地面行動」最後準備階段。深夜跑完行程都會翻閱手機，關心戰爭的最新動態。母親最謙卑的期盼就是「讓孩子在無憂無慮環境中成長」，每看到兒童在戰爭中無辜的受到傷害，整顆心都揪了起來。

她說，昨晚一幀照片讓她輾轉難眠，加薩當地醫院湧入大量傷患，罹難者遺體更多到無處可放。加薩中部城鎮戴爾艾拜萊（Deir Al-Balah）的蘇哈達阿克薩醫院，從冰淇淋工廠找來冰淇淋車，暫時存放大量罹難者遺體。原本用來運送冰淇淋的貨車，車身仍然漆著五彩繽紛的廣告，但是一格一格的冰櫃門打開，塞進去的卻是一具又一具的屍首。

李彥秀嘆，「一條條寶貴的生命，一個個可愛的孩子，在戰爭面前，成為冷冰冰的數字。」一場人道主義的浩劫，正在加薩走廊上演。全球四大火藥庫，俄烏、以巴、南北韓與台海，至今已引爆2處，經濟學人雜誌更將台灣列為「全世界最危險的地方」。

她指出，在市場、在公園拜票，常有婆婆媽媽憂心的問，「會不會打仗？」但只能安慰他們「只要我們努力，就可以避免戰爭。」人民要的真的不多，兩岸和平、經濟繁榮、社會正義。位居廟堂之上的高官，可曾聽見？讓人民安居樂業，不該是政治的初心嗎？