活躍於國際樂壇的大提琴名家范雅志近期返台，將陸續在台演出，同時也將和指揮家呂紹嘉同台演出盧托斯瓦夫斯基神祕迷人的大提琴協奏曲，同場曲目還有巴爾托克的《給弦樂、打擊樂及鋼片琴》。

呂紹嘉表示，若要選出二十世紀現代音樂中，既富獨創性又能廣泛流傳大眾的管弦樂作品，巴爾托克：為弦樂，打擊樂與鋼片琴，及波蘭盧托斯拉夫斯基的大提琴協奏曲可列其中翹楚，「因為它們不僅語法新穎，創意無窮，也言之有物且極具效果。這兩首作品，通常不可能出現在受邀來訪樂團音樂會中，只有長期在地深耕，已與樂迷熟識且一起關心與思考此地音樂發展的自己人樂團才會做此規劃，這也是這場音樂會的價值所在。」

此外，本次樂團「一分鐘交響曲作曲」計畫的作品將發表吳方喻的《蘧然花開》。大提琴家范雅志除了參與10月15日在台北國家音樂廳的演出，也將於10月14日與NSO音樂家群合作NSO室內樂《范雅志與朋友們》音樂會，演奏約翰．庫利奇．亞當斯的《震教徒的環》，地點為國家演奏廳。