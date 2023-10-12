鋼琴家胡榮近年開始在琉森大學擔任職業伴奏（又稱鋼琴合作藝術），負責為修習不同樂器的學生擔任伴奏，包括長笛班、豎笛班、大提琴班、小提琴班、指揮班等，同時還有大師班，目前需負責一對一排練的學生，多達53位，他表示，這是全新的學習和挑戰，但也很樂在其中。

在國內的音樂班學生，若有伴奏需求，大都是找同學或是另找外校伴奏老師，每所學校鮮少有固定的專職伴奏，但在學校裡常設專職伴奏在歐美國家是行之有年的制度，胡榮任職的學校有7名專職伴奏，他是首位台灣人在該所學校擔任專職伴奏。

胡榮表示，他現在每個學期都有不同的曲目要練習，需要保持專注力，也要懂得放鬆，才能勝任這分高壓工作，「曲目實在是太多了，我有同事彈了25年，還是跟我說每天都在學新的作品。」

胡榮出生於1991年，自幼習琴，曾師事鋼琴家林百合、賴美玲、徐四平、陳芬芬、葉綠娜、張欽全與沈德中等人，高中時前往瑞士深造，師事鋼琴家列夫席茲，2016年曾在蘇黎世歌劇院學院擔任伴奏，對於歌劇伴奏也很有經驗。

胡榮表示，相較於在學校的伴奏，歌劇院伴奏工作更重視製作層面，因此有很大的時間壓力，「歌劇伴奏是另一種工作技能，每天至少要跟歌手排練6小時，排練後要跟樂團排練，聽聲部之間的平衡度等，要負責的工作有很多層面。」

胡榮表示，在歌劇院工作最怕遇上需要「救火」的代打情況，「因為每個排練行程都環環相扣，如果有人需要代打，替補上去，接下來會連帶地其他人也需要調整排程，所以我當伴奏的時候，就告訴自己不能生病，不然會影響很大。」

本周來台的蘇黎世大提琴家波特拉（Christian Poltera），是胡榮在學校的同事，胡榮經常為他的學生伴奏。胡榮表示，波特拉的耳朵很好，每次排練時也都很願意聆聽別人的意見，「一起演奏的時候，可以感受到他內在有個『頻道』是跟著鋼琴聲部在跑。」

胡榮表示，波特拉的音樂演奏流動和歌唱性都很自然，不會刻意要灌輸給觀眾什麼觀點。這次要演奏的曲目之一拉赫曼尼諾夫的g小調大提琴與鋼琴奏鳴曲，鋼琴聲部十分吃重，胡榮表示，「這首曲目的鋼琴聲部不能蓋過大提琴，但在鋼琴的厚重聲響之下，要如何讓表現大提琴的織度是很有挑戰的事。」

特別的是，同場的音樂會曲目還有普羅高菲夫的C大調大提琴奏鳴曲和蕭士塔高維契的d小調大提琴奏鳴曲，可聽見三位俄國作曲家對大提琴演奏不同風格的想像力。

演出將於10月13日在高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳、17日在台北國家音樂廳登場。