農業部專案進口蛋爭議不斷，國民黨立委吳怡玎11日揭露，中央畜產會從2021至2023年、共五筆冷凍蛋液進口都沒有公開招標，質疑畜產會繞過政府採購法。立委賴士葆12日在財政委員會質詢審計部，畜產會沒有公開招標，「審計部覺得OK嗎？」審計部審計長陳瑞敏坦言，「存有爭議」，需要先釐清採購法，預計3個月公布查核報告。

中央畜產會被立委踢爆，工程會規定的冷凍蛋液須公開招標，畜產會卻用「自有資金」為由規避政府採購法，昨天農業部代理部長陳駿季稱中央畜產會是法人，使用「自有資金」進口冷凍蛋液，不適用政府採購法。

不過今日賴士葆質詢時，直問陳瑞敏，「審計部覺得OK嗎？」陳說，這存有爭議，未明確。陳說，採購法第四條雖規定「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督。」但第七條又寫下，「本法所稱財物，指各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與其他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定之財物。」

陳瑞敏表示，所以首先要請採購法的主管機關公共工程委員會來認定，蛋液是否屬於生鮮農漁產品，倘屬實，那就不受採購法限制；倘蛋液不屬生鮮農漁產品，那就需要接續調查金額是否超過須公開招標的標準。

賴士葆質疑，立委現在索資也很困難，審計部屬於大刀，調查還要3個月，質疑是否有選舉考量。陳回應，此案有相關複雜度，國外審計調查要半年，本國三個月已很緊繃，審計不考慮選舉。「原則上三個月，我們盡量努力。」