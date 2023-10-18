因應國內缺蛋，農業部委託中央畜產會於今年3月起執行專案進口雞蛋，然而該筆預算出自何處也引起討論。畜產會今(18)指出，自有資金為基金加計各年度營運的賸餘或短絀，並未規避「政府採購法」。

針對各界對畜產會自有基金的質疑，畜產會指出，自有資金為基金12億餘元加計歷年累計賸餘，合計約為15億餘元，而為不讓低價進口殼蛋衝擊國內雞蛋價格，以及妥善執行政府經費，因此將保存期限較短的殼蛋製作成較長的冷凍殺菌液蛋，作為滾動安全庫存，以自有資金採購液蛋並不受「採購法」規範。

然而日前有畜產會前職員強調，畜產會是依據「畜牧法」成立的財團法人，是由政府出資捐助所成立，自有資金的說法實在牽強。

另針對畜產會專案進口後雞蛋流至各種通路，有違反112年的計畫內容的質疑，畜產會表示，專案進口雞蛋是今年3月才啟動，專案進口雞蛋分別調度給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選業者洗選後以殼蛋方式上架各通路販售，係為滿足消費者所需殼蛋，並穩定蛋價及消弭黑市的炒作。

畜產會強調，加工業者將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等方式販售是蛋品加工的常態，其他蛋則由畜產會請代工業者加工後轉為畜產會的庫存。