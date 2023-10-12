農業部執行雞蛋專案進口引起許多爭議，甚至發生進口蛋摻入本土蛋的混蛋食安危機。農業部近日鬆口，考慮調降雞蛋關稅，讓業者自行進口因應需求調節。國民黨立委參選人、台北市議員張斯綱指出，農業部鬆口降關稅吸引雞蛋進口，很明顯之前還在嘴硬說「專案進口雞蛋沒有錯」的行政院長陳建仁跟前農業部長陳吉仲判斷就是錯的，陳建仁應該站出來向大眾道歉。

張斯綱12日在臉書發文指出，進口蛋引爆食安危機，讓雞蛋批發價一舉衝到每斤55元的歷史高點，每天還有60萬顆供應缺口，蛋商預計在本周六研議是否繼續漲價，種種壓力總算讓農業部鬆口要放寬關稅吸引雞蛋進口，看來蔡政府的「雞蛋國家隊」終於玩膩了，想起來該做實事了。

張斯綱指出，陳建仁跟陳吉仲原本還在嘴硬「專案進口雞蛋沒有錯」，但從農業部修正做法的方式來看，很明顯當初的判斷就是錯的！農業部自己都說過，雞蛋應該要回歸市場機制，如果在兩年前就透過修正關稅、輔導廠商進口的方式來調控蛋價，確實讓雞蛋回歸市場機制，很可能蛋價及蛋荒的問題早就解決了！

張斯綱痛批，但是陳吉仲就是硬要專案進口，民進黨還從官方到側翼全數護航。最後自由市場變成了寡佔市場，進口的補貼及專案還被特定廠商賺走，不只大眾觀感不佳，還徒惹超思廠商資格爭議，更讓大家質疑補貼進口蛋成本根本不公平。現在農業部修正做法，就代表當初行政院慰留陳吉仲並且幫他的做法背書是錯的，陳建仁就應該為錯誤的發言誤導國人、並且因為錯誤決策導致蛋又缺又貴的問題，站出來向大眾澄清並且致歉！