民進黨不分區立委范雲稱，美國人權基金會執行長哈佛森透露自己第一次來台，時任總統馬英九在他演講前特別叮嚀「盡量不要批評中國政府」。除馬英九基金會執行長蕭旭岑昨嚴正駁斥，當時擔任總統府發言人的國民黨立委參選人羅智強今也說，馬英九當時根本沒跟哈佛森交談，范雲居然直接栽贓，證明綠營抹黑、抹紅的卑鄙手段無下限。

針對范雲稱，哈佛森說馬英九曾叮嚀別批評中共，行政院長陳建仁今天在立院受訪時，表示希望馬英九能跟哈佛森做最好的說明，才能彰顯台灣是一個自由民主、言論自由的國家。對此，羅智強痛斥他可惡，因為范雲已經翻車，陳建仁居然還執迷不悟上車，「明明知道整件事是移花接木，黑白顛倒，居然還用含沙射影的方式，要嫁禍江東，想抹黑馬英九」。

羅智強表示，范雲轉述哈佛森與游錫堃見面時的談話，批評馬英九「下跪中共」，但事實真是如此嗎？實際上哈佛森根本不是這樣講，而證人其實就是范雲。他說，因為范雲本來造謠「馬前總統」要求他不要批評中國，被發現是造謠後，馬上把臉書貼文改成「馬政府」要求他不要批評中國。

羅智強反問，范雲要不要跟馬英九道歉？至於「馬政府」是哪個人？要不要請范雲公布？大家一起來撻伐。他指出，哈佛森的意思是他在演講前，有人要他不要批評中共，但「可恥的范雲，居然直接栽贓給馬總統，這種下作的行徑，再次證明綠營抹黑、抹紅的骯髒卑鄙手段無下限」。

羅智強指出，哈佛森所說的演講，應是參加2010年在台舉辦的第六屆「東亞NGO論壇」。當時他擔任總統發言人，馬英九的行程有一定的SOP，經他了解，當天因為行程太多，總統於論壇開幕式致詞後即離開，根本沒有與哈佛森交談。而事實上，馬英九很多的公務行程，也都是致詞後就離開，並沒有針對性。

羅智強表示，范雲說哈佛森因不服要求，結果回程被司機放生，飯店行李直接被清出房，這筆帳也算到馬英九頭上。但「東亞NGO論壇」是由台灣民間NGO組織舉辦，馬英九怎可能會管到與會人士的行程安排？「造謠也要一個有點說服力的草稿」。

羅智強說，哈佛森2010年8月發表的文章紀錄來台見聞，即使文中偏頗的用一貫的民進黨視角批評馬政府，也未提到他此次說的那些事。而想也知道，若真有其事，當年早就成為民進黨攻擊的材料，還輪得到13年後讓范雲爆料？

羅智強指出，范雲第一版的臉書貼文指「馬總統」要求哈佛森不要批評中國，後又改成「馬政府」要求，證明她即使知道馬總統並沒有說那些話，但還是硬要栽贓造謠，這才是不折不扣的台灣民主之恥。他痛批，范雲說謊早有前例，前年疫情升溫之際，施壓放寬機師檢疫改為3＋11，事後卻矢口否認。不但媒體挖出當時協調會錄音檔，其中范雲明確提出「我們是強烈建議回到3＋11」，連監察院的調查報告，也證明就是她強力介入促成3＋11。

羅智強說，范雲公然栽贓造謠，抹黑馬英九，誣指馬總統要求不要批評中國，有媒體寫成新聞於臉書分享，再下標「不准講你爸爸的壞話」，這就是民進黨最擅長、最惡質的造謠一條龍。