2023.10.12澎湖縣／國際扶輪社與成⼤等共同舉辦「早期肺癌篩檢計畫之Ｘ光偏遠鄉鎮普篩合作計畫」12日起在衛福部澎湖醫院為民眾免費提供肺癌篩檢。（許逸民攝）

肺癌是全球也是台灣癌症死因第一位！國際扶輪3470地區總監林宇星攜團隊與成⼤醫院、成⼤醫學院共同舉辦「早期肺癌篩檢計畫之Ｘ光偏遠鄉鎮普篩合作計畫」，今天跨海來到澎湖，在衛福部澎湖醫院提供民眾免費肺部⾼階Ｘ光檢查服務，成功吸引民眾前來進⾏篩檢，預計2天將有600位民眾受惠。

扶輪社表示，此次篩檢比⼀般Ｘ光檢查精細，並迅速送檢，讓專科醫師快速且精準研判。雖然篩檢肺癌最有效⽅式乃低階電腦斷層（LDCT）檢查，但須⾃費五⾄八千元，且排程久，呼籲⺠眾把握各扶輪社舉辦活動的機會，讓⾃⼰成為幸福跟健康的守⾨員。

衛福部國民健康署指出，我國2022年肺癌標準化死亡率為每十萬人21.8人，相較於2011年時每十萬人26.0人，雖已下降16.2％，但仍高居臺灣癌症死因第一位。而肺癌之所以死亡率較高，源自於其早期病徵並不明顯，主要與診斷的期別有關。

扶輪社澎湖馬公社社長譚蘭芬說，LDCT癌篩雖精準，但若要讓長輩到院做LDCT篩檢，因澎湖交通不便，舟車勞頓會讓他們吃不消。加上巡迴車無法到離島，所以改借用部立澎湖醫院設備加裝AI無骨光機，為民眾提供更先進服務，希望透過活動能讓資源挹注地⽅。

而此次配置無骨X光數位攝影及AI（人工智慧）模型，判讀胸腔X光影像，找出偏鄉高危險的病人，再回到醫院做標準檢查、治療，可有效達到早期示警目的。

鑑於澎湖地區醫療資源較為匱乏，所以林宇星號召各扶輪社，澎湖馬公社和天人菊社共同響應。澎湖縣長陳光復，今天一早也特頒感謝狀給扶輪社和部澎，對扶輪善舉讚聲不斷。

陳光復說，X光檢查活動已被認為是篩檢肺癌最簡便有效的⽅式，希望透過公益團體的協助，讓⺠眾接受篩檢，並養成⾃我追蹤的保健習慣。