光禹國際總經理謝宗耀表示，5G全息雙向異地共演與之前單向演出不同，會在HoloPark全息劇院內與室外廣場區設置兩個舞台，這兩個舞台既是舞台也是攝影棚，演出時舞台上的演員透過5G傳輸即時將影像傳輸到另一個舞台上，達到異地共演的效果，這次相聲節目將分別在全息劇院內與室外廣場舞台同步演出，成功實證全息裸眼元宇宙嶄新娛樂展演模式，可預期將成為高雄駁二文旅娛樂的新亮點。

謝宗耀指出，中央經濟部攜手高雄市政府打造亞灣成為全台最大5G AIOT試驗場域，高雄HOLOPARK全息劇院是5G在娛樂影視的重點實證場域，光禹國際在5G雙向異地共演的技術已臻成熟，未來可擴大推及全球跨境，例如想像讓美國瑪麗亞凱莉Mariah Carey在高雄駁二HOLOPARK透過全息演出現身，和本地演員或歌手共演，光禹國際的技術完全可以符合需求，未來可應用的文旅娛樂非常多元，演出形式內容可以完全打破地域限制，對娛樂產業具有畫時代的意義。

高雄HOLOPARK今年二場5G跨國異地共演出後，光禹國際董事長字維新表示，預計11月開幕的嘉義HOLOPARK羊角藝術村將與國外知名團體合作一場別開生面的跨國異地共演，讓5G文化科技正式落地商轉。