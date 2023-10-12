有些人天生就是社交達人，不僅口才好，還是群體中的開心果。《搜狐網》近日分享3個最有幽默感的星座女，她們一開口全是笑料，講笑話懂得拿捏分寸，不會讓人感到不適，所以人緣非常好，與她們在一起總是很開心。

▎天秤座

天秤女善於社交，不只是因待人友好，而且個性幽默，吸引許多人主動認識，天秤女樂觀又愛搞笑，喜歡給別人帶來快樂，是群體中的開心果，在陌生環境靠好口才與別人拉近距離，笑料總是點到為止，懂得拿捏分寸，周圍的人容易喜歡上她們。

▎雙子座

雙子女心思相當細膩，容易察覺到他人的情緒與想法，找出對方喜歡的話題，使聊天氛圍變得更熱絡，再加上她們妙語如珠，總是可以把聊天對象逗得哈哈大笑，此外雙子女喜歡接觸新鮮事物，腦子總是有許多有趣的話題，使別人想與她們繼續聊下去。

▎水瓶座

水瓶女滿腦子都是創新點子，想法與一般人不一樣，用不同角度看待問題，經常把簡單的事情想得很有趣，並與其他人討論，水瓶女也善於模仿，發現生活中的一些趣事，或喜劇的電影情節，就會記起來表演給別人看，模仿的維妙維肖逗樂身邊朋友。