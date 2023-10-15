有些人天生善於領導，擁有組織動員、規劃大局的能力，可以在事業上闖出一番天地，清水孟國際塔羅小孟老師就點名5星座具備雄厚的實力，適合創業當老闆。

▍第5名、獅子座

天生有領導能力、個性喜歡向前衝的獅子座，對於人生目標總有一股腦地熱情，也想做些不一樣的東西來證明自己，代表人物有香港首富李嘉誠先生，他在企業實踐目標就是帶人也帶心。獅子座很善於鼓舞別人，並且引導眾人朝著目標前進，在員工面前更能以身作則、激發士氣；此外，獅子的好勝心在創業時能無往不利，並且從中嗅出合作商機，使得發展更加多元化或朝向異業結盟。

▍第4名、射手座

腦筋聰明、點子多的射手座，善於觀察市場動向，能比別人更早嗅到商機，並且因為察言觀色，在生意場上態度圓融、交際手腕佳；此外，射手也懂得運用身邊的人脈資源，更懂得管理人才，充分發揮每個人的優點，因此他們的創業常能發展為連鎖體系。

▍第3名、天秤座

交友廣闊、為人友善的天秤座若是要談起創業，會是屬於資源最多的一組人，因為擅長結盟合作，而且還容易謀得金主，因此搶盡先機。再者，天秤對於認定的事情會越挫越勇，想辦法克服一切問題，並且天秤具有一定的美感，創業有敏銳度，在生意上常走高檔路線，他們不喜歡一成不變，所以會在顧客抱怨之前就修正完畢，讓人無可挑剔。

▍第2名、天蠍座

目標感強烈的天蠍座是相當可靠的創業類型，例如超級首富之一的比爾蓋茲先生，他們都是相當聰明的人，加上自我要求高，所以很看重品質。值得注意的是，天蠍社交手腕高，雖然很有個性，但在目標達成之前會將身段放軟；再者，生意上難免會有爾虞我詐，不過他們很能應付這種場合，順利化解危機，所以創業方面大多能做得有聲有色。

▍第1名、摩羯座

個性務實穩紮穩打的摩羯座，是非常典型的老謀深算老闆，不會因為潮流而貿然做任何決策，講求創業做生意的指標一定要細水長流、永續經營，經典代表人物之一的台塑集團創辦人王永慶先生便是如此，務實可靠的個性使他們做生意非常能接地氣，而且實實在在地為員工著想，因為對摩羯而言，自己開店當老闆的目的就是賺錢以及餵飽肚子，他們的創業計畫一定會是以擴大經營、節約，以及求新求變不與社會脫節為宗旨。