存股族注意！金融股9月獲利開獎，有8家前3季就賺贏去年，包括富邦金、國泰金、開發金、元大金、兆豐金、國票金、中信金和京城銀，最厲害的就是京城銀，今年EPS賺4.05元，緊追富邦金4.94元，直接超車國泰金3.78元。價值投資達人股海老牛表示，倒楣鬼台新金踩到「鑽石」坑，9月EPS淪-0.07元，不但將成長王拱手讓給京城銀，還輸給轉正的新光金0.02元，超沒面子！

股海老牛在臉書表示，截至上個月的整體金控獲利突破3千億元，並且累計獲利轉為正成長，只要接下來第4季所公布的獲利表現穩定，全年挑戰4千億獲利的可能性就會提升，但雙十連假期間又多了以巴戰線的不穩定因素，還好目前市場反應不大。

截至目前，大部分金融股累計EPS都來到1元附近或以上，壽險型金控股的獲利也從年初大幅衰退，到目前逐漸追上去年同期表現；金控雙雄富邦金、國泰金，股價從去年底至今也一路緩步墊高的型態，雖然第3季股價遇逆風，但中長期多頭的趨勢未變。

而台新金9月踩到「鑽石」坑，單月EPS成為負值，與持有個股的評價損失有關，讓原本的成長王寶座拱手讓給京城銀；反而新光金本月自結回穩，但壽險主業仍是單月虧損狀態，主要受銀行子公司的獲利拉抬而翻正。反正新光金就是不期不待。

截至9月自結，累計EPS達成率超過去年全年表現的共有7家金融股，也就是今年累計獲利較去年達成率>100%（7金1銀）：富邦金、國泰金、開發金、元大金、兆豐金、國票金、中信金、京城銀，代表年底前剩下的月份只要躺著賺，獲利都會比去年表現優異，當然賺越多，股民才能領越多啦！

目前達成率95%以上準備聽牌的有：華南金、聯邦銀，期待10月開出紅牌囉！股海老牛認為，開發金（2883）終於「開花」了，獲利達到低標，並超越去年了！開發金9月稅後獲利21.39億元，月增32%；累計今年前3季稅後淨利達175.59億元，年減13.63%，每股盈餘（EPS）1.05元。

開發金主要受惠中國人壽金雞母，美元兌新臺幣持續升值，加上實現投資獲利挹注整體財務表現；而凱基銀行、證券同樣也有穩健營運的績效，反而是中華開發資本呈現單月虧損，受投資市場回檔整理，而影響評價所致。

◎9月金控股獲利開獎如下：

1、富邦金（2881）9月EPS為0.42元，今年EPS累計4.94元。

2、國泰金（2882）9月EPS為0.33元，今年EPS累計3.78元。

3、中信金（2891）9月EPS為0.18元，今年EPS累計2.44元。

4、兆豐金（2886）9月EPS為0.13元，今年EPS累計1.92元。

5、元大金（2885）9月EPS為0.13元，今年EPS累計1.85元。

6、第一金（2892）9月EPS為0.09元，今年EPS累計1.4元。

7、永豐金（2890）9月EPS為0.12元，今年EPS累計1.29元。

8、華南金（2880）9月EPS為0.13元，今年EPS累計1.24元。

9、開發金（2883）9月EPS為0.13元，今年EPS累計1.05元。

10、玉山金（2884）9月EPS為0.13元，今年EPS累計1.04元。

11、合庫金（5880）9月EPS為0.1元，今年EPS累計0.99元。

12、台新金（2887）9月EPS為-0.07元，今年EPS累計0.85元。

13、國票金（2889）9月EPS為0.02元，今年EPS累計0.46元。

14、新光金（2888）9月EPS為0.02元，今年EPS累計-0.05元。

◎9月銀行股獲利開獎如下：

1、京城銀（2809）9月EPS為0.61元，今年EPS累計為4.05元。

2、臺企銀（2834）9月EPS為0.07元，今年EPS累計為1.03元。

3、彰銀（2801）9月EPS為0.08元，今年EPS累計為0.94元。

4、台中銀（2812）9月EPS為0.11元，今年EPS累計為0.94元。

5、聯邦銀（2838）9月EPS為0.07元，今年EPS累計為0.84元。

6、遠東銀（2845）9月EPS為0.09元，今年EPS累計為0.84元。

7、王道銀行（2897）9月EPS為0.07元，今年EPS累計為0.74元。

8、高雄銀（2836）9月EPS為0.06元，今年EPS累計為0.56元。

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。