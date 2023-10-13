巴勒斯坦團體哈瑪斯日前血腥突襲以色列，引爆以巴衝突。美國國防部長奧斯汀今天表示，美方事前未掌握到哈瑪斯將發動攻擊的跡象。法國則表示無直接證據顯示伊朗涉入此事。

綜合法新社與路透社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）在比利時布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）成員國的部長們開會後說，美國在哈瑪斯（Hamas）7日發動攻擊前，沒有相關「預警（情資）或跡象」。

奧斯汀還說，華府提供武器給以色列打擊哈瑪斯，並未對以色列的使用方式設下任何條件。

奧斯汀13日將訪問以色列以示支持。

哈瑪斯近來向伊朗和其盟國靠攏，伊朗雖稱讚哈瑪斯對以色列突襲，但堅決否認參與此次行動。

法國外交部今天則說，法國並無伊朗跟哈瑪斯攻擊以色列一事有關的直接線索。法國擁有歐洲最龐大的猶太人族群，還有數以千計的雙重國籍國民住在以色列。

法國外交部並提到，法國已警告中東地區的反以色列勢力別想趁機利用這次危機。（譯者：楊昭彥）1121013