美國9月消費者物價指數（CPI）上揚，主要因汽油價格和住房成本大漲。排除波動性較高的食品和能源價格後，核心CPI創下兩年來最小的年增幅。

在CPI數據發布後，美國10年期指標公債殖利率升高，標普500指數早盤仍在漲跌之間狹幅波動。惟午後一檔30年期公債標售的需求疲軟導致債息急遽拉升，10年期債息站上了全日高點，標普500指數才徹底走跌。

在連跌兩天後，周四10年期債息最高升至4.728%，創下上周五以來新高。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，雖然經濟逃過衰退的機率升高，但央行可能還未完成使通膨回到目標的升息工作。柯林斯今年沒有利率政策的表決權。

除了經濟數據和債息波動之外，投資人也緊盯著中東緊張形勢的發展。

周四收盤，道瓊指數跌173.73點或0.51%，收33,631.14點。標普500指數跌27.34點或0.62%，收4,349.61點。那斯達克指數跌85.46點或0.63%，收13,574.22點。費城半導體指數漲10.80點或0.31%，收3,548.62點。

標普500指數11大類股，僅科技股（漲0.1%）、能源股（漲0.09%）收高。

原材料股收跌1.52%，跌幅最大；其次為對利率敏感的公用事業股跌1.49%、房地產股跌1.3%。

債息升高，營建股承壓，iShares Home Construction ETF收盤重挫4.62%，創下近一年來最大單日跌幅。

重磅科技股漲跌互見，蘋果漲0.51%，微軟跌0.38%，亞馬遜漲0.38%，Alphabet跌1.12%，特斯拉跌1.57%，Meta跌1.12%，輝達漲0.30%。

台股ADR僅台積電漲0.46%。聯電跌0.55%，日月光跌0.38%，中華電信跌1.15%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數重挫3.42%。

接下來，市場焦點料將轉向周五開鑼的財報季，摩根大通、富國銀行和花旗等大型銀行將在開盤前發布季報。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為4.46：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.89：1。

標普500指數有17檔成分股觸及52周新高、37檔創新低。那斯達克指數有38檔成分股觸觸及52周新高、322檔創新低。

美國交易所成交量總計為109.1億股，過去20日移動均量為107.5億股。