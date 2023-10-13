「停車者之歌」粉專號召重機車友於1日上午在石碇服務區舉辦「停車大富翁」活動，一車一格，停好停滿。（警方提供）

為爭取大型重機停車權益，粉專「停車者之歌」本月1日號召重機車友在石碇服務區舉辦「停車大富翁」，一車一格，停好停滿，但當天一度遭警方禁止進入。「停車者之歌」將於22日在石碇服務區發起「汽車起義」，改以重機換汽車方式表達訴求。對此，國道公路警察局表示，22日當天將採交通疏導，維持現場秩序，尊重所有用路人的權益。

因交通部做出不同意大型重機停放機車格決議，「停車者之歌」日前在網路號召重機車友於1日舉辦「停車大富翁」活動，當天上午7時在石碇服務區停車場集結黃、紅牌重機，一車一格，停好停滿，凸顯交通部政策浪費寶貴土地空間。警方一度禁止機車進入休息站，引發雙方衝突。

「通勤者之歌」改以重機換汽車，22日上午11時至下午3時，再發起「汽車起義 奪回我們尿尿的權利」，號召車友再上石碇服務區。

國道警方表示，對於臉書社群「通勤者之歌」訴求，警方表示理解及尊重；為避免影響進入石碇服務區用路人權益，將配合高公局相關引導措施，也請用路人配合。當天將採交通疏導，維持現場秩序，警方尊重所有用路人的權益。

國道警方指出，將與新店警分局聯繫，如服務區停車場已滿，引導車輛停放至服務區外文山路二側，不影響民眾進場休息。警方秉持依法行政，希望當日現場重機車友，能在兼顧所有用路人權益下表達訴求。