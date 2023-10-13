第3季產品別營收比重分別為卡片(含冷錢包卡) 76.08％、卡片個人化11.32％、銘板薄膜12.60％，其中，卡片（含冷錢包卡）營收年增73％，主要因客戶發卡數量明顯提升，加上限量發行NFC感應式冷錢包「FortVax」第一批訂單已於9月開始出貨。
第4季卡片（含冷錢包卡）及卡片個人化訂單能見度高，而與幣託科技正針對專屬NFC冷錢包FortVax進行第二批實體樣品設計遴選確認，目標今年底前順利完成量產出貨，挹注營收。
台灣銘板(6593)第3季營收為1.90億元，稅前淨利0.23億元，單季獲利已賺贏去年全年，每股稅前盈餘1.09元。
第3季產品別營收比重分別為卡片(含冷錢包卡) 76.08％、卡片個人化11.32％、銘板薄膜12.60％，其中，卡片（含冷錢包卡）營收年增73％，主要因客戶發卡數量明顯提升，加上限量發行NFC感應式冷錢包「FortVax」第一批訂單已於9月開始出貨。
第4季卡片（含冷錢包卡）及卡片個人化訂單能見度高，而與幣託科技正針對專屬NFC冷錢包FortVax進行第二批實體樣品設計遴選確認，目標今年底前順利完成量產出貨，挹注營收。
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