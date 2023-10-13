受到外界高度期待的電動車用全固態電池終於正式宣布量產。這項號稱充電10分鐘就能續航1200公里的全固態電池由日本豐田搶得頭籌，將與日本能源巨頭出光興產合作量產，並打造供應鏈。雙方並且計劃在2027-2028年實現下一代電池的商業化，並全面擴大量產。

據《快科技》報導，官方資料顯示，日本出光興產株式會社（Idemitsu Kosan）成立於1940年，以銷售潤滑油產品起家，目前已經是日本第2大石油公司，也是全球主要OLED材料供應廠家之一。此外，該公司一直在開發固體硫化物電解質。在與豐田宣佈興產達成合作量產協議後，已共同組建了一支數十人的研發小組，進行下一代電池商業化的研發工作。

豐田曾於6月份表示，最早將2027年向市場投放配備全固態電池的純電動汽車。（圖／快科技）

報導指出，豐田曾於今年6月份表示，最早將2027年向市場投放配備全固態電池的純電動汽車（EV），這項新的動力電池支持超快充電和超長續航，充電10分鐘可行駛1200公里。

據報導表示，不同於目前主流的液態鋰電池，全固態電池的電解質是純固態，擁有充電時間短、續航里程長的特徵。但是它的電解質和固態電極必須緊貼在一起，不能分離，而充放電會造成電極反復膨脹和縮小，久而久之就會使電解質和電極脫離。因此，在此之前固態電池一般只能充放電數十次至數百次，無法達到實用化所需要的數千次以上。

不過，豐田在技術說明會上已經表示，該公司已克服全固態電池的耐久性課題，豐田CTO（首席技術官）中島裕樹副社長說：「已經找到很好的材料。不會落後於時代，一定會實現實用化」。

報導說，豐田在全固態電池的研發方面處於領先地位，擁有1000多項相關專利，早在2020年夏季，全球首次配備全固態電池的車輛獲得車牌，並進行了行駛測試。豐田將進一步推進開發，計畫將來在充電時間不到10分鐘的情況下把續航距離延長至約1500公里。

報導強調，目前固體電池的製造成本偏高，日本專業機構估算，全固態電池（硫化物類）的製造成本為每千瓦小時6萬～35萬日元（約合台幣12500至72700元），比現有鋰離子電池高4～25倍，如何降低生產製造成本，也是這種電池推廣的重大障礙。