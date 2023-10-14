適逢司法考試！木柵國家考場旁，轎車「超車失敗」90度側翻躺路中。(警方提供)

適逢司法考試！木柵國家考場旁，轎車「超車失敗」90度側翻躺路中。(警方提供)

今、明兩天（14、15日）為司法官及律師考試第二試。今（14日）上午7時24分，台北市文山區木柵路1段59巷口，發生自小客超車不慎翻覆事故。據了解，61歲鍾姓男子駕駛自小客車，為超越前車，進而追撞路旁機車及中華電信配電箱，車輛當場90度翻覆躺路中，警方獲報到場處理，所幸現場僅鍾男受輕傷，尚無大礙；經警方通知全吊式拖吊車到場排除，目前已恢復交通順暢。

文山第一分局呼籲，駕駛人行車務必保持安全距離，如欲超車時，更應注意路旁人事物，待安全無虞狀況下，再行超越，以保護自身及其他用路人安全。