為征服崎嶇地形，採用超大無充氣輪胎。（圖／TOYOTA提供）

豐田（TOYOTA）日前發布一組Baby Lunar Cruiser Concept 概念車（簡稱BLC）官方照，其設計靈感來自Toyota Land Cruiser FJ40，採用純電驅動，擁有強勁越野性能，豐田表示，這款車不僅能在地球上狂奔，還能征服月球及其他星球的崎嶇地形。

陸媒車市物語報導，BLC外觀造型十足前衛設計，如果擋住車頭發光TOYOTA字母，根本看不出來這是一輛豐田車。其車頭結構類似UTV全地形車，沒有傳統的水箱罩和保險桿，只見碩大的輪胎直接裸露在外，看起來霸氣野性。車頭上方長橢圓框環繞著LED燈條，配合兩側細長定位燈，展現出另類科幻風格。

由於鎖定崎嶇地形，BLC採用超大無氣輪胎，其蜂窩網狀的彈性結構，取代傳統的充氣式輪胎，避免在野外發生爆胎風險，而底盤離地面相當高，征服惡路毫無畏懼。大尺寸的前擋風玻璃，為駕駛提供全景式良好視野。

車尾的車艙外型較為方正，搭配超大的「TOYOTA」字樣，看起來簡潔俐落。尾燈也是細長造型， 與車頭相呼應，後輪還配備擋泥板，能夠防止泥沙噴濺；另外，車頂還配備一組寬大的行李架，側邊四轉角有發光燈飾。

內裝方面，該車中控台配置含有擴增實境功能的超大螢幕，並取消方向盤，改用類似挖土機的雙操縱桿，車上配備多個攝影機和感測器，能夠在螢幕上提供車輪和構造的即時影像。

該車採用四輪獨立馬達驅動。豐田未來或將研發一種新的燃料電池技術，使月球車的續航里程大幅增加。