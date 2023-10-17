大陸21歲女星趙今麥以一張無辜臉蛋和清新氣質，擁有「國民閨女」和「氧氣美女」等封號，她也是時尚品牌爭相邀請的代言人，相當有人氣。不過，最近一名百萬網紅買了一條名牌鑽石內褲，她痛批是「瘋馬秀工作服」，還忍不住問誰會穿；廣大網友狂留言「趙今麥在穿」，認為她內褲外穿造型大翻車。

趙今麥近年出演不少熱門影視作品，但人紅是非多，今年5月才被造謠耍特權搶看演唱會，沒想到最近代言國際名牌也惹議；有一名百萬網紅田田小阿姨在直播分享被櫃姐推薦買一件鑽石內褲，她買回家後才發現沒什麼機會穿，脫口吐槽「我又不是瘋馬秀上班的」，還犀利地問，「這個褲子要怎麼穿？」。

沒想到不少網友在底下回應，該牌品牌大使趙今麥在穿，還熱情貼上趙今麥內褲外穿的照片，掀起一連串毒舌評論，「穿起來很像包尿布」、「不懂幹麼內褲外穿，這樣沒有比較好看啊」；而有人得知內褲要價10幾萬，秒領悟直言「花那麼多錢，當然要穿出去給人家看啊」。

其實趙今麥一直以來都以穿搭有品味聞名，年僅17歲的時候就加入實境秀節目《潮流合夥人》，和Angelababy等大咖同台，當時更傳出連吳亦凡都想對她出手、把她帶回家。如今趙今麥代言照翻車，也令粉絲很惋惜，希望品牌方不要再害她。