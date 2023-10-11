吃飯也能賺里程數，王品集團旗下集客神器「王品瘋美食」App寵粉無極限，即日起到12 月10日，吃好吃滿26品牌消費任務，就送8888點瘋點數，還有機會抽中5萬「亞洲萬里通」里數。即日起到10／26日，天天到「王品瘋美食」App參與活動，集滿5個徽章，還能享COLD STONE中杯冰淇淋買一送一、momo購物網100元折價券及日本眼鏡品牌JINS 300元折價券。

回饋鐵粉大放送，「王品瘋美食」App打造全品牌挑戰賽，即日起到12／10活動期間，到王品集團旗下品牌用餐，單一品牌消費滿500元即可累積1枚徽章，3個徽章能兌換88點瘋點數、5個徽章可兌換168點、20個徽章兌換888點，吃完全品牌集滿26個徽章，點數放大送8888點，一點可折抵一元消費，現吃現賺。另外，加碼抽5萬「亞洲萬里通」里數，能兌換價值約三萬多元的日本東京雙人來回機票，爽吃美食又能開心出國玩。

一個人吃飯輕鬆自在、揪友也能痛快開吃，「王品瘋美食」App依不同品牌用餐情境設計多道關卡，讓吃飯變得更有趣。11／22日前到指定品牌用餐，完成最低500元消費門檻，可現領一枚徽章，換單品牌贈菜券一張。戀人約會餐廳首選「夏慕尼」，大方加菜波士頓龍蝦一隻，「王品牛排」祭白酒奶油海大蝦佐干貝，和牛吃到飽火鍋「和牛涮」則端出日本頂級A5和牛，加菜不手軟、超有誠意。

忠實粉絲也有好康，即日起到10／26拿起手機開啟「王品瘋美食」App天天簽到、完成指定任務，集滿5枚徽章能領品牌贈菜券一張，另外加碼COLD STONE冰淇淋中杯以上、含桶裝冰淇淋買一送一、限量momo購物網100元折價券、日本眼鏡品牌JINS 300元折價券，只要動動手指，就能輕鬆領券享折扣。