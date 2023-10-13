以色列空襲已連續第6天轟炸加薩走廊，圍困的巴勒斯坦飽受人道災難的威脅。本以色列週四（12）宣布，在過去6天中，已投下6000枚，總重4000噸當量的炸彈，作為參對照組，第二次世界大戰期間盟軍在納粹德國德勒斯登（Dresden）投下7000噸當量，而在1945年5月31日，五三一台北大空襲期間美軍第五航空隊投下了310噸當量的炸彈，加薩走廊的面積為365平方公里，略大於台北市的271.8平方公里，目前已經承受了大約台北大空襲13倍的轟炸當量。

綜合《半島電視台》（Al Jazeera）13日報導，以及本報五三一台北大空襲專題報導，以色列已對加薩實行完全封鎖，切斷了食物、水、藥物和燃料的供應，同時該國軍隊準備可能的地面進攻。這場持續中的衝突，始於巴勒斯坦反抗組織哈瑪斯發動的「阿克薩洪水行動」，該行動包括大量火箭發射和陸地、海上和空中對以色列的滲透。

哈瑪斯表示，這是對佔領東耶路撒冷的阿克薩清真寺的襲擊以及以色列人對巴勒斯坦人不斷暴力行為的報復。做為應對，以色列軍隊對加薩地帶的哈瑪斯目標發動了「鐵劍行動」。

A circulating video of a Palestinian ambulance driver cries in pain after he transferred dozens of murdered people as a result of the #Israel bombing of the #Gaza Strip. #genocide #GenocideinGaza #genocide2023 #GazaUnderAttack pic.twitter.com/EFSZ6cogbK — مصريون ضد التطبيع (@Egyptwpalestine) October 10, 2023

加薩地區衛生部本週四（12）宣布以色列空襲加薩走廊造成的巴勒斯坦人死亡人數已上升至1,537人，。其中有500名兒童和276名婦女。超過6,600人受傷。

Health authorities in the Gaza Strip have accused Israel of deliberately bombing ambulances and health facilities, in breach of international humanitarian law.



Israel's president says the country is following the rules of war.



Live updates: https://t.co/J8dnlNM3uh pic.twitter.com/j0uve6WKN7 — Sky News (@SkyNews) October 12, 2023

與此同時，哈瑪斯行動對以色列造成的死亡人數已達到1,300人，據以色列公共廣播公司（KAN）報導，受傷人數報告為3,300人。