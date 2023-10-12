maje本季充滿迪士可的熱鬧風情，亮片泳裝吸睛度直接滿分。（maje提供／黃唯淯台北提供）

創立於1998年，maje針織上衣也寫上大大的98字樣，售價8290元。（maje提供／黃唯淯台北提供）

彭千祐（左）、初孟軒共同現身Art Haus台北新光三越信義新天地A9開幕活動。（Art Haus提供／黃唯淯台北傳真）

三宅一生的關門弟子高橋悠介，自創品牌CFCL完整傳承了三宅特色。皺摺開襟衫1萬8980元。（Art Haus提供／黃唯淯台北傳真）

王淨近日出席maje台北101店《25周年紀念派對》時，意外發現自己年紀竟然1998年創立的maje同歲，大呼這真是一場有緣的結果。她也說跨過25歲這個年紀後，很多事情會想的比以往更遠、更深、也期待能看到更多風景。此次出席maje也直呼這是她最不陌生的輕奢品牌。「從以前就有接觸，也因為媽媽愛看法國電影的關係，讓我對它又多了一份特殊的情感。」而今年自己入圍金鐘獎迷你劇集最佳女主角，她主演的《關於鬼》和《周處除三害》三名男主角又分別要角逐金馬影帝，她笑說手心手背都是肉實在很難選，但也許願未來台灣影藝工業能愈來愈好。

Art Haus於台北新光三越信義新天地A9開設全新專賣店，相較另一頭A4店男女裝3：7的比例，A9店更趨近於5：5，更友善男性顧客。開幕時也請到新生代男星，《八尺門的辨護人》的初孟軒與《不良執念清除師》的彭千祐共同登台，被問到店內提高男裝比例後，最想購入的是什麼？初孟軒指說自己身上微喇叭的褲型說相當有復古感，穿上後捨不得脫下來；一旁的彭千祐則發下豪語把卡刷爆都要把整間男裝包下來，十足愛貨人。