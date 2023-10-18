楊大正日前獲2023新加坡亞洲內容大獎男配角銅獎。（絡思本娛樂製作提供）

柯淑勤獲2023新加坡亞洲內容大獎女配角銀獎。（絡思本娛樂製作提供）

影集《我願意》以獨特美學風格和原創故事，入圍金鐘獎戲劇節目獎、戲劇節目女主角獎、戲劇節目男配獎等10項大獎，今再傳入圍2023新加坡亞洲影藝創意大獎最佳串流／OTT原創節目大獎捷報，將與來自韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、菲律賓、大陸等連續劇同台競爭，也是這個獎項上唯一入圍的台灣連續劇，為台灣添光。

在此之前，影集《我願意》才剛斬獲2023新加坡亞洲內容大獎4項演員大獎，分別是最佳女主角銀獎高慧君與最佳男配角銅獎楊大正以及最佳女配角銀獎柯淑勤、王渝屏，《我願意》也是今年新加坡亞洲內容大獎戲劇類節目入圍最多獎項的台灣影集，這是《我願意》入選歐洲最大劇集展，法國里爾的「SERIES MANIA」之後再次在國際發光。

國際獎項的肯定，也讓高慧君與楊大正為金鐘入圍暖身，尤其該獎項女主角競爭激烈，韓國演技派女星秀智與大陸知性女星秦嵐同台較勁，但高慧君仍摘下銀獎，她感謝評審賞識與幕後前前後後團隊們的協力創作，她說：「每次跟一個角色做靈魂融合，是做演員最刺激與滿足的過程。更感謝家人與天上的爸爸，一直在我身後、心裡，做我最大的後盾。感謝天神，會繼續在戲劇的路上，享受與每個角色相遇的美好。」

恰巧獎項公布當天是楊大正生日，他開心感謝劇組的每一位，「也謝謝在表演的學習過程中灌溉我成長的每一個好朋友，雖然我當樂團主唱的時間比較久，但其實身為演員也有10年以上了，然而這是我以演員身分拿到的第一個獎項，我永遠不會忘記在我39歲的第一天得到這樣的殊榮，我會帶著這個生日禮物，繼續努力的往前邁進。」柯淑勤則說： 「感謝評審的肯定，感謝台灣強大的製作團隊，感謝我自己的努力！」笑說自己致詞都留有劇中角色檢察官的颯爽之氣。