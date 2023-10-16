太陽能與風電越來越成為大陸近年綠色能源發展重心所在。中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心及社會科學文獻出版社共同15日發布《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2023）》。藍皮書預計，大陸太陽能發電及風電裝機規模均將在2023年首次超過水電裝機規模。

澎湃新聞報導，藍皮書指出，隨著大陸能源結構調整的持續推進，當前風電和太陽能正處於高增長階段，但其絕對增量有限，雖然火電發電量占比逐步下降，但其總量連續多年保持同比上升。基於確保能源安全以及綠色低碳轉型的綜合考究，煤電仍是大陸電力供應的主體，其增長將帶動動力煤消費需求的增長。

報導稱，從煤炭供應看，中共中央經濟工作會議要求加強重要能源、礦產資源的大陸勘探開發和增儲上產，同時積極擴大能源資源等產品進口。預計大陸將繼續釋放煤炭先進產能，推進煤礦產能核增和分類處置，推動在產煤礦穩產增產、在建煤礦投產達產，晉陝蒙新黔等煤炭主產區產量繼續增加，大型智慧化煤礦生產效率提高、生產彈性增強。

報導表示，預計2023年大陸煤炭產量將保持增長、增幅回落。煤炭進口形勢逐步改善，進口煤進一步發揮調節補充大陸煤炭市場的積極作用。

此外，從電力消費方面，藍皮書預測，宏觀經濟及氣候等均是影響電力消費需求增長的重要因素。預計2023年大陸經濟運行總體回升，拉動電力消費需求增速比2022年有所提高。正常氣候情況下，預計2023年大陸全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6％左右。

從電力供應方面預測，預計2023年大陸新增發電裝機規模有望達到2.5億千瓦左右。其中，新增非化石能源發電裝機1.8億千瓦。預計2023年底大陸發電裝機容量28.1億千瓦左右。

報導稱，其中，非化石能源發電裝機合計14.8億千瓦，占總裝機比重上升至52.5％左右；水電4.2億千瓦、並網風電4.3億千瓦、並網太陽能發電4.9億千瓦、核電5846萬千瓦、生物質發電4500萬千瓦左右，太陽能發電及風電裝機規模均將在2023年首次超過水電裝機規模。