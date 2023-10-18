從《原子少年》出道的Ozone先前迎來出道一周年，人氣極高的他們推出團綜《Ozone夏日青春冒險》，團員們為了錄影，幾乎走遍全台知名景點；時報周刊CTWANT讀者日前也在花蓮東大門夜市巧遇Ozone在錄製節目，團員們手拿飲料及點心，邊吃邊喝邊錄影，看起來相當愉快。

Ozone團員們邊吃邊喝，氣氛相當輕鬆。（圖／讀者提供）

為了錄製團綜，Ozone跑遍全台灣的熱門景點。（圖／寬想國際娛樂提供）

本月12日晚間8點，本刊讀者在花蓮東大門夜市巧遇Ozone，正在錄節目的他們打扮雖然悠閒，但也不失時尚氣息，帥氣模樣十分吸睛，團員們在飲料店前買飲品解渴，手上還拿著糖葫蘆，邊吃邊喝的同時也開心聊天，雖然是在工作，但氣氛很輕鬆，乍看之下就像幾位大學好友一同出遊。

周日節目舉辦記者會，哲言稱節目最大看點，就是能看到「崩壞版Ozone」。（圖／讀者提供）

本刊日前直擊祖安溫馨接送木木返家過中秋，十分體貼。（圖／本刊攝影組）

Ozone的團綜於10月20日播出，並由他們演唱主題曲〈陪你Sha la la〉，日前首映時，哲言提到節目的最大看點，就是能看到「崩壞版Ozone」，包括起床素顏、展現勝負欲、生活上小小壞習慣等，將偶像包袱全丟到一邊；雖然團綜首播當天強碰金鐘獎，不過團員們沒在怕，認為他們的節目相當值得一看，並預祝《原子少年》敲響金鐘。

本刊先前直擊祖安與學姐木木在車內甜蜜互動，似乎悄悄轉為地下情，祖安周日（15日）受訪時被問到此事，表示兩人真的是好朋友，而當天恰好是祖安的24歲生日，在一旁的團員們立刻唱起生日快樂歌，義氣幫祖安解圍。

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