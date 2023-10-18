在台灣行之有年的測速照相，在美國有些州卻不合法。加州近日通過立法，首度批准使用測速照相，以取締車輛超速，明年1月起在6個城市實施。

加州州長紐松（Gavin Newsom）14日簽署AB 645法案，加州首度將測速照相合法化。提案的州眾議員佛里曼（Laura Friedman）說，立法目的是打擊超速，解決交通事故中行人、自行車騎士死亡人數日益增加的問題。

在此之前，加州取締超速需由警察使用雷達，攔下車輛開單。如今加州成為美國第22個州，核准在州內部分城市的高肇事路段、學校區域裝設測速照相。

明年1月起，南加州洛杉磯、長堤、格倫代爾和北加州舊金山、聖荷西、奧克蘭等6城市，開始在道路裝測速攝影機，自動拍下違規車牌，再把罰單寄到車主家中。

過去，測速照相受到人權團體反對，有的認為侵害駕駛人的隱私，擔心政府藉此監控人民，也有人認為，這會加重有色人種與低收入戶的經濟負擔，因為這些族群大多居住在車速較快的大馬路旁。

為了消除反對聲音，佛里曼在條文列入附帶條款，允許低收入駕駛人可折扣罰款80%以上，以社區服務取代。關於隱私權疑慮，規定測速照相只能拍攝車牌，不得拍攝人臉。

加州首度允許測速照相，相關的配套措施還包括，每個城市依人口比例，可安裝的測速照相限於一定數量，每個裝設點都要經過地方開會同意。

另外，違規駕駛收到第一張測速照相開出的罰單將是警告，再犯才開罰。佛里曼對「洛杉磯日報」表示，目的提醒駕駛下次經過同一地點要減速，「重點是改變駕駛行為，重點不是懲罰，這不是要增加一項擾民的收入來源」。

相關措施還包括，機器開出的罰款金額數目會低於員警開出的罰單，同時也不會列入駕駛人的扣點紀錄。在加州，員警開出的超速罰單金額通常在238美元到490美元（約新台幣7751元到1萬5959元）之間。

測速照相裝設之後，超速11英里（17公里）罰50美元（約新台幣1628元）；超速16英里到25英里（25公里到40公里）罰100美元（約新台幣3257元）；車速100英里（160公里）以上罰500美元（約新台幣1萬6285元）。