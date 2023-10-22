美國加州州長紐松（Gavin Newsom）計畫23日起對中國大陸進行1周的訪問，他將訪問6個城市，會晤國家和省級官員，討論氣候政策和潛在夥伴關係，並參觀上海特斯拉工廠。分析人士指，即使兩國雙邊接觸近年來停滯，但紐松訪中依然可以取得一些積極成果，也可能對考慮訪中的州長們產生影響。

加州州長辦公室18日發布聲明指，「加州和中國掌握著解決氣候危機的關鍵」，而「作為世界上最大的兩個經濟體，我們的夥伴關係對於為我們的社區及其他地區採取氣候行動至關重要」。分析人士指，紐松的訪問是延續加州與中國進行氣候和環境合作的長期傳統，並簽署協議。

美國之音報導，加州大學洛杉磯分校法學院埃米特氣候變化與環境研究所共同主任王立德（Alex Wang）說，加州能從中國學到如何部署再生能源資源和產品，比如電動汽車。「中國在清潔能源和電動汽車等領域所做的一件事情是部署」，而「加州和世界其他地區需要做的是盡快部署很多我們已經有的東西」。

報導指，紐松與中國大陸恢復交流的努力是基於加州15年來與北京密切關係的貿易和氣候問題基礎之上。這是紐松2019年擔任加州州長以來第2次訪問海外。儘管缺乏國際事務經驗，紐松還是尋求恢復與大陸生態環境部的夥伴關係，並在2022年與海南省簽署一項新的氣候協議。

美中之間國家層面的緊張持續，但部分專家說，導致持續緊張的因素在兩個不平等夥伴之間的會晤中不存在。王說，「當國家級別夥伴會晤紐松時，不會有同樣令人擔憂的政治，當紐松在中國會晤次國家級政府時，互動即使在美中國家對國家的互動最黑暗的時刻也一直更為友善」。

報導指，在北京看來，在次國家級別與美國重啟合作和接觸的風險可能低於在國家級別做同樣的事情，因為受美中更廣泛緊張阻撓的機會會更小。史密斯學院中國地方政治專家紐蘭（Sara Newland）表示，「加州不像很多州對中國那麼鷹派，他們繼續（與中國）進行低級合作」，「我猜測中國希望紐松訪問中會進行一點較低風險形式的接觸」。

王立德認為，即使新冠疫情和美國對中國日益增加的懷疑，導致兩國雙邊接觸近年來停滯，但紐松訪問中國依然可以取得一些積極成果。「他是繼續建立關係並進行面對面的交流」，他指出，這些很多是簡單的外交與合作因素，諸如分享想法，設置議程，試圖說服彼此他們應該共同努力的事情，「這些是此行的可行結果」。

紐蘭說，紐松此行的結果可能會對也可能考慮訪問中國的州長們產生影響。「其它州將密切關注此行，如果此行被認為成功，將給希望再次與中國開啟更多溝通管道的人提供支持」。