上證綜指半天收盤跌0.61％報3,064.76點，成交值人民幣（下同）1,964.45億元，逼近8月底的前期低點。深證成指半天收盤跌0.99％報9,841.43點，成交值2,927.34億元，日內持續突破年內低點。

陸股多數標的走低，汽車、基因改造等少數概念走揚，比亞迪漲逾5％，華為汽車概念股的聖龍股份連續收穫第九根漲停。受到美國晶片禁令擴大執行的影響，晶片以及AI等相關標的大跌，浪潮信息、鴻博股份、勝宏科技、中富通等表現低迷。