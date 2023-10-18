上證綜指半天收盤跌0.61％報3,064.76點，成交值人民幣（下同）1,964.45億元，逼近8月底的前期低點。深證成指半天收盤跌0.99％報9,841.43點，成交值2,927.34億元，日內持續突破年內低點。
陸股多數標的走低，汽車、基因改造等少數概念走揚，比亞迪漲逾5％，華為汽車概念股的聖龍股份連續收穫第九根漲停。受到美國晶片禁令擴大執行的影響，晶片以及AI等相關標的大跌，浪潮信息、鴻博股份、勝宏科技、中富通等表現低迷。
大陸A股滬深兩市18日早盤低迷，最新經濟數據並未帶動大盤，只要指數反而均下挫，且有跌幅持續擴大跡象。半天收盤，上證綜指跌0.61％，深證成指跌0.99％刷新年內低點。
上證綜指半天收盤跌0.61％報3,064.76點，成交值人民幣（下同）1,964.45億元，逼近8月底的前期低點。深證成指半天收盤跌0.99％報9,841.43點，成交值2,927.34億元，日內持續突破年內低點。
陸股多數標的走低，汽車、基因改造等少數概念走揚，比亞迪漲逾5％，華為汽車概念股的聖龍股份連續收穫第九根漲停。受到美國晶片禁令擴大執行的影響，晶片以及AI等相關標的大跌，浪潮信息、鴻博股份、勝宏科技、中富通等表現低迷。
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