奇美醫院18日舉辦重陽節關懷長輩活動，院長林宏榮帶領志工一起做超慢跑。（曹婷婷攝）

過了35歲不運動，肌肉量會減少、肌力下降，在日本爆紅的「超慢跑」，是一項低強度、隨時隨地就能原地跑步的運動，各年齡層都很適合，奇美醫院針對65歲以上長者設計「超慢跑復健操」，鼓勵長輩「動起來」，掌握每天「少量多餐」原則，一次跑5分鐘、10分鐘慢慢累積，有助強化對心肺功能，尤其小腿是人的第二顆心臟，除可減緩肌少症也能增加肌肉力量、幫助循環系統。

下周就是重陽節，奇美醫院18日上午於永康院區辦理「健康久久，關懷久久」活動，設置骨密度檢查、癌篩諮詢宣導、吞嚥操衛教等攤位，院長林宏榮更帶領多名65歲以上的志工大哥大姐，跟著物理治療師實作「超慢跑復健操」，很多長者都是初次嘗試，邊跑邊喊累，「腳好酸」，但也直呼有趣！

林宏榮表示，台灣邁入高齡化社會，更需要關注長者的健康狀況，因此，特地在重陽節前呼籲大家透過運動、飲食，維持良好生活習慣，讓身心保有最佳狀態。

物理治療師陳銘福表示，原地超慢跑運動是現在相當流行的一種有氧運動，由於是低強度的運動，各年齡層都可以在家原地跑起來，不受場地、時間限制，一天可以做30分鐘，一次5分鐘也沒關係，建議「少量多餐」，即使無法一次長時間運動也無妨。

他說，超慢跑好處很多，可以增加心肺功能，也能減緩肌少症、維持肌耐力，尤其，小腿是人的第二顆心臟，這樣的有氧運動有助於幫助循環系統，好處多多。