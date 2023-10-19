台積電日前宣布放棄龍潭科學園區設廠，消息一出，引發外界討論是否會影響桃園未來發展。財信傳媒董事長謝金河今（19）日表示，高雄市長陳其邁把原來左營煉油廠完成整地、環評，如今成為台積電2奈米的新廠區，也許10年後大家可以比較一下，龍潭和左營的不同變化。

謝金河在臉書發文指出，這幾天，台積電原規劃在龍潭的1奈米新廠，受到地方人士抗爭，地方首長態度冷淡，還加上一個景氣轉淡，台積電借力使力，宣停止龍潭投資案，引發不少政治口水戰。

他認為，這項大型投資計畫喊停，對未來桃園，或者是龍潭影響，可能要等到10年之後，也許才能看出來。就像黃大洲市長留給台北市民一個大安森林公園，最近屆滿30年，也許大家應該為他記上一筆。

謝金河提到，這次南部參訪行程，其中兩天清晨，他換上跑步鞋，沿著馬路，到處穿梭，有一天跑到前鎮，經過南部電廠，此時85大樓、中鋼大樓，甚至夢時代購物中心在眼前。這一帶是高雄的亞灣區，很可能是未來高雄具有發展潛力的地方。

他說，高鐵通車到左營後，整個大高雄區域位移，北高雄崛起，南高雄殞落，為了調整這個落差，陳其邁市長卯足全力招商，圖書館完成，遠雄的大樓也完成，IKEA也進駐，慢慢地，人氣逐漸升溫。

謝金河表示，這些年，高雄市長陳其邁把原來左營煉油廠完成整地、環評，如今成為台積電2奈米的新廠區，而台積電龍潭園區設廠喊卡，也許10年後大家可以比較一下，龍潭和左營的不同變化。