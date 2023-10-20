一名男網友表示，父親才剛過世不到1天，北上奔喪大伯不斷詢問勞保退休金、土地權狀、印章等物放在哪裡，說要暫管直到他和姊姊結婚就會歸還，被隨口應付後仍不放棄，還跟大伯母不斷來電詢問下落，讓男網友不知如何是好，「難道真的要撕破臉嗎？」

原PO在Dcard發文表示，他在父親過世當天通知大伯奔喪，結果大伯北上到府後就不斷詢問父親的勞保退休金、土地權狀、印章等物放在哪裡，說是父親曾經交代，要把財產暫給哥哥代管，等到原PO姊弟倆將來結婚的時候再給2人。

原PO當下隨口回應「不知道，要再找」，等到大伯離開後就不斷接到電話，提醒務必找到東西，就連大伯母也插一腳，跟著大伯一起詢問找尋進度，不到一天就已打了4、5通電話，讓他和姊姊不知如何是好，「難道真的要撕破臉嗎？」

對於大伯不斷詢問，原PO和姊姊除了隨口應付，不知如何是好。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，父親過世前曾交代認識十幾年的朋友，對方承諾會幫處理後事，也因得知姊弟倆被大伯不斷詢問父親財產，特別交代要說錢是向人借來，千萬不要說還有錢。父親朋友指出，要是大伯不斷糾纏，就讓他們出面去跟大伯協調，包括父親除戶在內的事物，也會帶姊弟倆逐一辦理。

貼文一出引發熱議，網友紛紛直言「去跟你大伯說沒錢要跟他借，他應該馬上就消失了」、「生前講了什麼沒有留下證據都不用理，除非有遺囑」、「他都這麼不要臉對你，你還在想要不要撕破臉」、「大伯沒有繼承權利吧，況且這種事口說無憑，誰知道是不是大伯瞎掰」、「千萬不要給，你是小孩子才有繼承權！你給出去就拿不回來了」、「記得不要讓他們來家裡，以防萬一他們擅自亂翻」、「請把錢放在你們身上或是銀行，別給別人保管」。

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