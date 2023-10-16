藍白合會前會日前落幕，但雙方卻因「如何選出最強候選人」喬不攏，而陷入僵局，侯辦執行長金溥聰更稱，對民眾黨總統參選人柯文哲突然翻臉一事感到困惑。對此，柯文哲LINE官方帳號前管理員吳靜怡指出，柯在2018年與民進黨談判時，也是一晚就撕破臉，而正是因把他「當成熟的大人」，金溥聰才會對他的翻臉有疑惑。

針對在「如何選出最強候選人」一事上，國民黨主張「民主初選」，柯文哲昨開酸，國民黨參選人侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」，也批評金溥聰沒打算合作，才會提出民主初選，想展現地方組織實力。金溥聰則質疑，雙方不久前還談得很好，柯文哲怎麼說翻臉就翻臉？他並呼籲，雙方應盡快約定第2次會談時間，努力完成整合。

吳靜怡今（16）日在臉書發文調侃，正是因把柯文哲「當成熟的大人」，金溥聰才會對他的翻臉有疑惑。她指出，柯文哲在2018年九合一大選前，跟民進黨的密會談判也是一晚就撕破臉，當天，有記者在得知密會地點後去拍照，在會議結束時，直接用獨家爆料的方式，宣告綠白合破局，從那一天起，柯就開始痛恨民進黨，覺得總統蔡英文沒幫他喬好綠白合，導致他選的很辛苦。

吳靜怡直言，不知道柯文哲愛不愛台灣，但他抱著「痛恨」選舉是真的，金溥聰當然很難理解。