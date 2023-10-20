曾國城在台片《他馬克老闆》中飾演大老闆，而他現實生活中經營拌麵品牌有成，儼然成為市場龍頭品牌，不過他接受時報周刊CTWANT訪問時透露，經營副業不容易，以前很多時候都是賠錢收場當學費，最慘的時候曾開餐廳一年就賠掉1千多萬，辛苦錢全都放水流，只能忍痛認賠殺出關掉餐廳，大嘆：「這一輩子跌個一兩次也就夠了。」

曾國城（右）在《他馬克老闆》片中飾演大老闆，常有各種鬼點子。（圖／氧氣電影提供）

曾國城表示，當年他開泰國餐廳賺到甜頭，一頭熱想趁勢賺錢，開開心心跟朋友合夥再開新餐廳，沒想到餐廳營運不如預期，一路虧損，不到2年就賠掉一千多萬，天天都面對廠商追討貨款，逼不得已裁員，讓認真工作的師傅、員工回家吃自己。他回憶當時仍舊忍不住微微鼻酸，直呼：「我後來想想，自己為什麼在那之後那麼努力賺錢，因為很恨啊！很恨自己當初怎麼不懂啊！覺得自己做了一個蠢事。」感嘆自己所託非人，找錯人合作，只能靠賠錢跌跤繳學費，不過慘痛經驗也成為他另一個向上的動力，笑說：「人還是要跌一下，不然找不到下個動力，總不能一次失戀，就不談戀愛了吧！這是一樣的道理。」

雖然開餐廳曾慘賠，但卻成為曾國城後來拚命賺錢的動力。（圖／侯世駿攝）

同樣地，「爆花」蔡亘晏也透露過去曾因為朋友大吃悶虧，當時她剛出道拍影像作品，都只能演些小角色，當時跟她交情頗好的新人朋友私下就跟她抱怨：「怎麼辦？這次我們演了舞台劇，但錢一直都沒拿到，我快生活不下去了，但催款都沒人理我。」當時她自己也沒拿到錢，也想說替朋友打抱不平，在臉書抒發心情，沒想到後來酬勞拿到了，但她因為第一個發聲踢爆，成為眾矢之的，反倒是那位朋友默不做聲，最後還是獲得跟該劇團合作的機會，她則是被封殺，「後來那個導演就再也沒找我合作了。」不過她倒是很看得開，認為是自己一頭熱強出頭，就當作是學個教訓。

蔡亘晏過去為了替朋友打抱不平，最後自己成為眾矢之的被封殺，但她就當成學個教訓。（圖／侯世駿攝）

但另一次經驗就真的讓爆花大動肝火，她透露當時某部舞台劇劇團常提出不合理的要求，讓不少演員都頗有微詞，有次三、四名演員又在後台抱怨，好死不死見工作人員走過來，竟開玩笑對工作人員說：「那些抱怨的話都是爆花說的喔！不是我們。」但明明當時她只在旁默不作聲、沒加入抱怨，她當下氣不過趁換裝時，嚴厲警告該名演員：「你下次不准再講這種話。」對方當下選擇裝沒事讓一切過去，她自己氣消以後，也認為對方應該是無心，仍替對方講話，「他是個善良的人啦！應該只是無意識的開玩笑，害怕承擔那個後果。」

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