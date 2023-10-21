賴清德高雄競選總部總幹事、立委劉世芳今天代表賴清德出席高雄市嘉義同鄉會，恭賀大會圓滿成功。（民進黨提供）

民進黨總統參選人賴清德與高雄8名小雞、立委參選人的聯合看板，繼矗立北高雄後，今（21）日懸掛在南高雄的中山路、三多路大路口，巨大的橫幅相當醒目，盼吸引選民眼球，力拚拿下總統、立委全壘打目標。

民進黨高雄市黨部主委許智善指出，日前北高雄自由黃昏市場停車場懸掛參選人聯合看板後，獲得支持者高度肯定，黨部積極在南高雄繼續尋找合適的懸掛地點，最後選在南高雄中山路、三多路大路口周邊看板，因為人潮車潮匯聚，向來備受矚目。

民進黨在高雄市共推出8位立委參選人，新人為第3選區的現任高市議員李柏毅，其餘都是老將力拚連任，包括第1選區邱議瑩、第2選區邱志偉、第4選區林岱樺、第5選區李昆澤、第6選區趙天麟、第7選區許智傑、第8選區賴瑞隆。

此外，賴清德高雄競選總部總幹事、立委劉世芳今天代表賴清德出席高雄市嘉義同鄉會，恭賀大會圓滿成功。她提到，嘉義同鄉人才備出，在全台各地打拚，對台灣經濟發展貢獻多多，嘉義縣長翁章梁施政也受到高度肯定；在高雄，更有不少傑出優秀的嘉義同鄉，包括前行政院長張俊雄律師、高雄小金剛許智傑委員等在地深耕努力。

劉世芳表示，這幾年高雄在陳其邁市長致力建設下，城市風貌洋溢幸福進步，吸引大批旅客來高雄遊玩。未來在爭取台積電等先進製程上，高雄幾位立委和嘉義蔡易餘委員也會不分嘉義、高雄彼此良性競爭，不論高雄市長陳其邁或嘉義縣長翁章梁都是五星級的首長，也是有能力解決市政議題的地方首長，兩位可一起爭取，共同努力。