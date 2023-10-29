由中國交建總承包的孟加拉國父隧道28日建成通車，該工程是南亞地區的第一條水下隧道，也是中國大陸企業在海外承建的第一條大直徑水下盾構隧道。陸媒稱，項目採用大陸標準設計、大陸裝備施工、大陸企業管理，是中國大陸隧道在海外全產業鏈建設的一次成功探索，將成為「中國隧」在海外的一張閃亮名片。

大陸《北京日報》29日報導，孟加拉國父隧道位於孟加拉吉大港市卡納普里河入海口處，通過河底隧道連接卡納普里河東西兩岸，路線全長9.3公里，設計時速為80公里，雙洞四車道，其中盾構隧道段長2450公尺。項目採用中交天和自主研發製造的泥水平衡盾構機，盾構機刀盤直徑12.12公尺，長94公尺，總重2200餘噸。掘進過程中，攻克了世界「十隧九漏」的業內難題，實現了「零滲漏」。

據悉，作為「孟中印緬」經濟走廊的重要組成部分，該隧道通車後，不僅將改善吉大港的交通條件，帶動孟加拉區域經濟發展，而且對完善亞洲公路網、促進孟加拉與周邊國家的互聯互通、推動孟加拉國際化發展具有重要意義。