大陸商務部新聞發言人束玨婷3日宣布，大陸國務院總理李強將於11月5日出席在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相關活動，並發表主旨演講。

束玨婷2日在記者會上表示，目前已有來自154個國家、地區和國際組織的來賓將齊聚本屆進博會。國家展有72個國家和國際組織集中展示。企業展吸引來自128個國家和地區的3400多家企業參展。已註冊的專業觀眾近41萬名。虹橋論壇參會規模預計將超過8000人，300多名重量級嘉賓將在論壇上分享觀點、交流研討。

而就在上海舉辦的第六屆中國國際進口博覽會即將開幕之際，多國政府首腦和高級官員陸續展開訪華行程。

大陸《環球時報》報導，先是希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）已於2日至3日對中國進行正式訪問。而古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero）2日至9日訪華，並將出席第六屆進博會；這是馬雷羅就任總理後首次訪華。

而最受人矚目的是，澳洲總理艾班尼斯將於4日至7日訪華。根據澳總理府聲明稿，在北京與中國領導人舉行會晤後，艾班尼斯將在上海出席進博會。這將是他首次訪華，也是2016年以來澳洲總理首次訪華。

報導表示，進博會的「朋友圈」正不斷擴大。今年3月，中國和中美洲國家宏都拉斯正式建立外交關係，僅3個月後，中宏兩國政府就簽署了共建一帶一路諒解備忘錄，半年多後，宏都拉斯又將首次參加進博會並成為主賓國之一。

據了解，參加本屆進博會的40多家宏都拉斯企業涵蓋咖啡、雪茄、紅酒、海鮮等特色產業，以及旅遊、投資等行業。洪都拉斯總統府事務部部長魯道夫‧帕斯托爾日前表示，進博會是非常重要的世界級展會。作為主賓國之一，宏都拉斯希望向中國和其他參展國展現最好的產品和最大的誠意。

宏都拉斯經濟發展部部長弗雷迪斯‧塞拉托2日在北京一場活動上表示，宏都拉斯將很快在上海開設商務辦公室，以進一步推動雙邊貿易的發展。他同時表示，宏中兩國已就簽署自由貿易協定的可能性展開談判，希望中宏自貿協定能在宏杜拉斯現任總統卡蕬楚本屆任期結束前生效。