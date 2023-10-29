客委會主委楊長鎮（右一）今到花蓮訪視，首站到鳳林鎮褒忠義民亭參拜。（羅亦晽攝）

客委會主委楊長鎮今到花蓮訪視，首站到鳳林鎮褒忠義民亭參拜。（羅亦晽攝）

花蓮縣鳳林鎮客長橋里「褒忠義民亭」是鳳林南區鄉親的信仰中心。（羅亦晽攝）

花蓮縣客家人口約11萬人，佔全縣總人口3分之1，客家委員會主委楊長鎮今到花蓮訪視，首站到鳳林鎮褒忠義民亭參拜，與地方鄉親用客語簡單座談，了解地方需求，下午將替吉安鄉禾程計畫成果「桐心廣場」揭牌，並與知名女演員連俞涵前往今年奪下客家小炒冠軍的餐廳，協助業者推廣客家美食。

鳳林鎮客家人口約1.4萬人，其中長橋里佔8成，褒忠義民亭為地方耆老民國初年赴新埔「褒忠義民爺」分至鳳林，後動土改建，2004年落成，是鳳林南區的信仰中心，每年義民節時，鄉民仍依循古禮，辦理「㧡擔奉飯」、「扛轎迎神」、「祝壽祈福」與陣頭等特色表演，相當熱鬧。

客委會主委楊長鎮今到花蓮訪視「客庄社區環境營造計畫」，首站先到褒忠義民亭參拜，並與廟方、縣府客家處長潘乾鑑、民進黨花蓮立委參選人張美慧、縣議員林則葹及多名鄉親簡單座談，且全程用客語交流，了解地方需求。

楊長鎮受訪說，昨天人在台東，今北上到花蓮，由於褒忠義民亭是客家族群重要的信仰，早上經過特別前往敬拜。

他接著說明今天訪視花蓮，主要是要前往吉安鄉，了解客委會補助鄉公所透過「禾埕專案計畫」，在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上建置1朵大油桐花，命名為「桐心廣場」，兼作社區公共廣場的使用情況及政策成果，並到榮獲今年全台客家小炒冠軍的餐廳，協助業者推廣客家特色餐飲。

楊長鎮說，客委會每年舉辦客家小炒競賽，藉此推動客家特色美食，今年總冠軍由花蓮「連記海產」奪下，為協助業者行銷，將邀請電視劇「茶金」女主角連俞涵一同品嚐、推銷客家餐飲。