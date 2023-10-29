俞承豪童星出身，是韓國人心中的「國民弟弟」。（friDay影音提供）

由韓國「國民弟弟」俞承豪主演，入選今年釜山國際電影節「On Screen」單元的犯罪驚悚劇《交易》本周正式完結，3位主演特別跨海接受影音平台訪問，俞承豪若一夕間身懷鉅款，最想對毛小孩展愛心，金東輝透露被俞承豪的貼心感動，劉秀彬坦言對無套招的動作戲印象深刻。

韓國2023年度犯罪驚悚劇《交易》改編自同名網路漫畫，內容描述兩名青年於偶然間綁架了高中同學並勒贖10億贖金，但家世特殊的人質不僅讓贖金暴增至100億，整起事件還屢添變數越來越失控，劇情幾乎在每一集都會出現驚人反轉，故事走向令觀眾拍案叫絕。

當被問到「萬一某天突然有了100億韓元，最想做什麼事」時，俞承豪笑道：「我應該會先覺得很慌張。」隨後坦言自己平常就對動物很有興趣，感覺常常發生令人惋惜的事，所以一直在思考想成立與流浪犬貓有關的團體，並於能力所及的範圍下持續進行管理。

金東輝表示從小就被父親教育「施比受更有福」，所以若忽然有了100億韓元，就會親自去拜訪社福機構，把錢捐給真正需要的人。劉秀彬則回答會自己全額出資和喜歡的同事們一起演一齣話劇，並將公演收入捐出去，再和一同參與的人辦一場盛大的派對。

對於本劇拍攝期間印象最深刻的事，俞承豪表示金東輝在現場都能根據對手演員的感情很有爆發力地應對，並能快速專注投入角色，讓自己著實嚇了一跳。金東輝則對於在劇中飾演人質的劉秀彬印象深刻，因爲他即使是處於肢體無法自由活動的狀態下，不靠任何手勢、動作，也能只用臉、眼睛演戲，讓自己感到非常了不起。

劉秀彬則透露在拍攝第7集時因為要呈現出真實打鬥的樣子，沒有事先套好招就不停地跑著、打滾著，因此更為累人，且隨著劇情邁向尾聲，心情也一直是湧上失落和憤怒的狀態，所以印象很深刻。

金東輝特別提到在第8集的最後，有一幕自己和俞承豪通電話的橋段，拍攝當天俞承豪其實不用到場卻還是依舊現身親自演出，讓自己能更加投入，因此真的很感激。friDay影音獨家犯罪驚悚韓劇《交易》全套8集已完整上架熱播中。