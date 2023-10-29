蔡允潔近日跟小2歲的老公Fraser（詹甫彥）化身紅心字會樂齡大使，陪同信義老人服務中心和興隆老人服務中心的志工、長者們到新北市石碇進行健康之旅。許多長者看到蔡允潔跟Fraser的好感情，都忍不住催促他們快生第2胎。

蔡允潔跟老公趁女兒小福星上學，把握2人獨處時光，在很多美景前拍照，長者們見狀都忍不住逗弄，「親一下」、「抱緊一點」、「我們老人家都是過來人了」，讓2人相當害羞。

蔡允潔說，她與老公從認識到交往、結婚、懷孕、生女都跟紅心字會很有緣分，「剛開始Fraser在當我助理的時候，出席參加最多的活動就是做公益，很多工作人員都在替我觀察他，也不斷幫他說好話，鼓勵我們可以交往看看」。

原是不婚主義的她，回想這幾年的改變，忍不住笑說：「我真的體會到，接觸好的正能量，持續行善的時候，原本身邊卡住的事情，都會變的很順了，謝謝小福星的紅心字會乾爹乾媽們。」

蔡允潔說，這次跟長者們出遊，除了感受到大家的活力、熱情，也從他們身上學到很多人生經驗。很多長者看到她，紛紛稱讚她產後恢復的很好，「怎麼會瘦到認不出來？」、「生完小孩變的更年輕更漂亮」、「看不出來已經做媽媽了」，讓她感受到滿滿的幸福感。